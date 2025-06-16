Ereğli’de Araç Çarpması Sonucu Yaralanma

KAZA ANINI AÇIKLAYAN DETAYLAR

Konya’nın Ereğli ilçesinde, sabah saat 01.40 sıralarında meydana gelen bir trafik kazasında, sollama yaparken arkadan çarptığı hafif ticari araç yoldan çıkarak ağaca çarptı. Olay, Ereğli Karapınar kara yolu ilçe çıkışında bir dinlenme tesisi önünde gerçekleşti. İddialara göre, R.Ö. yönetimindeki 42 BZM 13 plakalı kamyonet sağ şeritte ilerliyordu.

YARALILARIN DURUMU

Aynı yönde ilerleyen ve alkollü olduğu belirtilen H.A. yönetimindeki 41 ET 131 plakalı otomobil, kamyoneti sollamak isterken sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak yoldan fırlayıp bir ağaca çarptı. Olayda hafif ticari araçta bulunan R.Ö. ile birlikte 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine hemen sağlık ve polis ekipleri olaya müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.

TEDAVİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma ve tahkikat sürüyor. Bu olay, bunun gibi trafik kazalarının önlenmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme getiriyor.