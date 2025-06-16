Haberler

Ereğli’de Araç Çarpması Sonucu Yaralanma

KAZA ANINI AÇIKLAYAN DETAYLAR

Konya’nın Ereğli ilçesinde, sabah saat 01.40 sıralarında meydana gelen bir trafik kazasında, sollama yaparken arkadan çarptığı hafif ticari araç yoldan çıkarak ağaca çarptı. Olay, Ereğli Karapınar kara yolu ilçe çıkışında bir dinlenme tesisi önünde gerçekleşti. İddialara göre, R.Ö. yönetimindeki 42 BZM 13 plakalı kamyonet sağ şeritte ilerliyordu.

YARALILARIN DURUMU

Aynı yönde ilerleyen ve alkollü olduğu belirtilen H.A. yönetimindeki 41 ET 131 plakalı otomobil, kamyoneti sollamak isterken sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak yoldan fırlayıp bir ağaca çarptı. Olayda hafif ticari araçta bulunan R.Ö. ile birlikte 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine hemen sağlık ve polis ekipleri olaya müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.

TEDAVİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma ve tahkikat sürüyor. Bu olay, bunun gibi trafik kazalarının önlenmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme getiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Toplandı, Saat 15.39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine, önemli konuları görüşmek üzere bir araya geldi.
Haberler

İsrail, Tahran’ı Boşaltın Dedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Nof Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada İran'a yönelik operasyonlar hakkında bilgi verirken, sivillere Tahran'ı terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.