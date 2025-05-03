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Ereğli’de Araç Kundaklayan Zanlı Tutuklandı

EREĞLİ’DE ARACILARA KUNDaklama OLAYI

Konya’nın Ereğli ilçesinde dört aracı kundakladığı iddia edilen bir zanlı tutuklandı. Hamam Sokak, Çavuşlu Sokak, Uğurlu Cami yanı ve Eczacı Sami Caddesi’ndeki araç yangınları ile ilgili polis tarafından bir soruşturma başlatıldı.

ZANLIYLA İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yangınları çıkardığı belirlenen Y.A.E. (26) gözaltına alındı. Zanlının psikiyatrik rahatsızlığıyla ilgili bir sağlık raporu bulunduğu tespit edildi. Olayların, araç camlarını kırarak içlerine kolonya döküp ateşe vererek gerçekleştirildiği öğrenildi.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. İlgili makamlar, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek, benzer olayların önüne geçmeyi hedefliyor.

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