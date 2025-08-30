Ereğli’de Araç Takla Attı, 2 Ölü

KAZA DETAYLARI

Konya’nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Bu kazada, iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kaza, Ereğli’nin Hortu Mahallesi Kuzukuyu kavşağında gerçekleşti.

SURUCUNUN HAKIMİYETİ KAYBOLDU

Kaza anında, Tahir Başkan’ın kullandığı 16 AUJ 287 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucunda, Tahir Başkan ve araçta yolcu olarak bulunan Halime Başkan olay yerinde yaşamını yitirdi. İsimleri henüz öğrenilemeyen diğer bir kişi ise ağır yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından, sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından burada ilk müdahale yapıldı. Ardından, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi devam ediyor. Kazaya ilişkin tahkikat süreci başlatıldı.