Ereğli’de Araç Takla Attı

OTOMOBİL TRAFİK KAZASI YAŞANDI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Olayda bir otomobil takla attı. Araçtan çıkarılan sürücü, yaşadığı şokla birlikte “Bu arabaya ben mi çarptım?” sorusunu yöneltti. Edinilen bilgilere göre, Doğan K. yönetimindeki 34 JK 6203 plakalı otomobil, Ereğli merkezden Kemer yönüne ilerlerken, park halindeki 67 TK 822 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden araç takla attı.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, ters dönen araçtan Doğan K.’yi çıkardı ve durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan sağlık ekipleri, sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ancak ambulansa bindirilen sürücü, bir süre sonra araçtan inerek kaza yaptığı otomobile doğru yöneldi ve çevresine “Bu arabaya ben mi çarptım?” diye sordu.

ALKOL TESTİ YAPILDI

Olay sonrasında yapılan alkol testinde Doğan K.’nin 112 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.