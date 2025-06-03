Ereğli’de Asma Ağaçlı Masada Bebek

BEBEK BULUNMASI OLAYI

Ereğli ilçesinde bir evin önünde asma ağacının altında bulunan bir masanın üzerine bırakılmış notla birlikte 10 günlük bir erkek bebek bulundu. Notta “İsmi Muhammed. Babası kayıp, annesi öldü. Ben teyzesiyim, yardıma ihtiyacım var” yazıyordu. Cahı Mahallesi 93161 Sokak’taki Hz. Osman Camisi’ne akşam namazı için giden bir kişi, ağlama sesi duyunca camiye yöneldi ve durum hakkında imam Atıf Güraslan’a bilgi verdi. İmam, çevrede araştırma yaptıktan sonra caminin yanındaki evin önünde, asma ağacının altındaki masada kundağa sarılı bebek buldu.

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar sonrasında polis ve sağlık ekibi adrese sevk edildi. 10 günlük olduğu belirlenen bebek, üstündeki notla birlikte sağlık ekiplerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık taramasından geçirilen bebek, gerekli tedavilerin ardından devlet koruması altına alındı ve bir çocuk yuvasına yerleştirildi. Bu olaya dair bir soruşturma başlatan polis, bebeği bırakan kadının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

İMAM ATIF GÜRASLAN’IN AÇIKLAMALARI

Hz. Osman Cami İmamı Atıf Güraslan, olayla ilgili şu bilgileri verdi: “29 Mayıs Perşembe günü akşam saatlerinde camiye gelen cemaatimizden birisi ağlayan bebek sesi duydu. O saatlerde camideydim ve durumu öğrenince aşağı indim. Camimizin güneyindeki evin önünde, asma ağacının altındaki masada bebek olduğunu gördük. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradık, ambulans ve sağlık çalışanları geldi. Ardından emniyet yetkilileri de olay yerine ulaştı. Bebek onlara teslim edildi. Bazı basında cami avlusunda bırakılan bir bebek olarak lanse edildi; ancak durum böyle değil, bebek caminin yanındaki evin önüne bırakılmış. Gelen sağlık çalışanlarından aldığımız bilgiye göre notta ‘İsmi Muhammed. Babası kayıp, annesi öldü. Ben teyzesiyim, yardıma ihtiyacım var’ yazılıydı.”