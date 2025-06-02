Ereğli’de Cami Avlusuna Bebek Terk Edildi

BEBEK TERTİBİ OLAYI

Konya’nın Ereğli ilçesinde, 10 günlük bir erkek bebek cami avlusuna terk edildi. Cahı Mahallesi’ndeki Hz. Osman Camisi avlusuna bir genç kadın tarafından battaniyeye sarılı bebek bırakıldı. Bebeği terk eden kadının araçla bölgeden uzaklaştığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, bebeğin sağlık durumunu kontrol etti ve genel durumunun iyi olduğunu tespit etti. 10 günlük olduğu belirlenen erkek bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

GÜVENLİK EKİPLERİ DEVREDE

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeği terk eden kadını tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu olay, yerel halk tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı ve bebeğin bulunması için tüm çabalar gösteriliyor.