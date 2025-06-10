Ereğli’de Dalga Nedeniyle Boğulma Tehlikesi

DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen olayda, denizdeki dalgalar nedeniyle 9 yaşındaki Hamza ve 13 yaşındaki Hazal A. kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi. İtfaiye personeli olan babaları Rafet A. (42), çocuklarını kurtarmak için suya atlayarak bir çocuğunu kurtardı. Ancak bu sırada babası da zorlanınca o da boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu gören 15 yaşındaki diğer oğlu Harun da denize atlayarak boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle aileden üç kişi ve baba kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Alaplı-Ereğli yolu üzerindeki plajlar bölgesinde gerçekleşti.

KURTARMA ÇABALARI VE MÜDAHALE

İddiaya göre, Rafet A. eşi ve üç çocuğu ile birlikte Mevrealtı mevkisinde bulunduğu sırada, iki çocuğunun dalgaların arasında kaldığını gördü. Hemen denize atlayarak çocuklarından birini kurtardı, ancak bu sırada kendisi de zor durumda kaldı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Harun A. da babası ve kardeşlerinin tehlikede olduğunu görünce denize atlayarak aynı tehlikeyle karşılaştı. Çevredekiler, Rafet A. ve 3 çocuğunu denizden çıkardıktan sonra sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve tedbir amaçlı olarak ilçedeki özel hastanelere götürdü.

BABANIN AÇIKLAMALARI VE HASTANEYE DESTEK

Rafet A., çocuklarını kurtarmak için suya atladığını ancak kendisini kaybettiğini belirtti. “Çocuklar kenarda yüzüyorlardı. İki üç tane yüksek dalga geldi. İki çocuktan birini alıp kenara getirdim. Diğerine geçeyim derken kendimi kaybettim” diye konuştu. Olayın ardından Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde görevli arkadaşları ve İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ateş, Rafet A. ve çocuklarının hastaneye ulaşmasıyla birlikte oraya akın etti. Rafet A. ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutulacağı öğrenildi.