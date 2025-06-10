Ereğli’ de Dalga Nedeniyle Çocuklar Tehlikede

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, denizde meydana gelen dalgalar nedeniyle Hamza (9) ve Hazal A. (13) isimli kardeşler boğulma tehlikesi yaşadı. İtfaiye personeli olan babaları Rafet A. (42), çocuklarını kurtarmak amacıyla denize atladı. Bir çocuğunu kurtardıktan sonra babası da boğulma tehlikesi yaşadı ve bu sırada diğer oğlu Harun (15) da suya atlayarak tehlike ile karşılaştı. Olay, akşam saatlerinde Alaplı- Ereğli yolu plajlar bölgesinde ortaya çıktı.

Kurtarma Anları

Rafet A., eşi ve üç çocuğu ile birlikte Mevrealtı mevkisindeyken, çocuklarının dalgalar arasında kaldığını görünce hemen denize girdi. Çocuklarından birini kurtardıktan sonra kendisi boğulma tehlikesi geçirdi. Yakınlarda bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada, Harun A. babası ve kardeşlerinin durumu görünce suya atladı ve o da boğulma tehlikesi yaşamaya başladı. Çevredekiler, baba ve üç çocuğunu denizden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ailenin özel hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Babanın Açıklamaları

Rafet A., çocuklarını kurtarma çabasıyla suya daldığını ancak durumunu kaybettiğini belirtti. “Çocuklar kenarda yüzüyordu. İki üç tane yüksek dalga geldi. İki çocuktan birini alıp kenara getirdim. Diğerine geçmeye çalışırken kendimi kaybettim” şeklinde konuştu.

Hastaneye Destek Akını

Rafet A., Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde itfaiye personeli olarak görev yapıyor. Olayın ardından, belediye personeli hastaneye akın etti. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ateş ve çok sayıda daire müdürü Rafet A.’nın yanına geldi. Rafet A. ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu ve gözlem altında tutuldukları bildirildi.