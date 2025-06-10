Ereğli’de Dalgalara Kapıldılar, Kurtarıldılar

DENEYİM HİKAYESİ

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen olayda, denizdeki dalgalar nedeniyle Hamza (9) ve Hazal A. (13) adlı kardeşler boğulma tehlikesi yaşadı. İtfaiye personeli olan babaları Rafet A. (42), çocuklarını kurtarmak amacıyla suya atlarken, bir çocuğunu kurtardıktan sonra yorulup o da boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sırada 15 yaşındaki diğer oğlu Harun da denize atlayarak boğulma tehlikesi yaşadı. Olayı fark eden çevredekiler, baba ve 2 çocuğunu kurtardı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, akşam saatlerinde Alaplı- Ereğli yolu plajlar bölgesinde gerçekleşti. İddiaya göre, Rafet A., eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Mevrealtı mevkisinde bulunuyordu. Hamza ve Hazal’ın dalgalar arasında kalıp tehlikeye düştüğünü gören Rafet A., hemen denize atladı. Çocuklarından birini kurtardıktan sonra kendisi de boğulma tehlikesi yaşadı. Bu sırada Harun, babası ve kardeşlerinin yardıma ihtiyaç duyduğunu görünce suya girdi ve o da tehlike ile karşılaştı. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan Rafet A. ve 3 çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dikkat amaçlı olarak ilçedeki özel hastanelere götürüldü.

BABANIN AÇIKLAMASI

Rafet A., çocuklarını kurtarmak için suya atladığını ancak bu esnada kendini kaybettiğini ifade etti. “Çocuklar kenarda yüzüyorlardı. İki üç tane yüksek dalga geldi. 2 çocuktan birini alıp kenara getirdim. Diğerine geçeyim derken kendimi kaybettim” dedi.

Rafet A.’nın hastaneye yatırıldığını öğrenen Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde çalışan personel, hastaneye akın etti. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ateş ve birçok daire müdürü ile Rafet A.’nın mesai arkadaşları hastaneye gelerek destek verdiler. Rafet A. ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu ve gözlem altında tutuldukları öğrenildi.