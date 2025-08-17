Ereğli’de Freni Patlayan Kamyon Girdi

KAMYONUN FRENİ PATLIYOR

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşanan bir kaza, freni patlayan bir kamyonun park halinde bulunan iki araca çarptıktan sonra bir iş yerine girmesiyle sonuçlandı. Kaza, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.

KAZA ANINDA YAŞANILANLAR

Alınan bilgilere göre, kaza Bağlık Mahallesi Eser Sokak’ta meydana geldi. Aydın Ayyıldız (55) yönetimindeki 41 AGK 673 plakalı kamyon, yokuş aşağı indiği sırada freninin patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Kamyon, park halindeki 06 GEC 67 ve 67 TM 644 plakalı araçlara çarptıktan sonra kapalı olan bir butik mağazaya girerek durabildi. Çevrede bulunanlar büyük bir panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILIYOR

Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayı gören taksi durağındaki şoförler, kamyon sürücüsünün araç içinde “frenim patladı” diye bağırdığını ve olayın Pazar günü olması nedeniyle sokakta kimsenin bulunmamasının büyük bir şans olduğunu ifade etti. Kaza sonrasında yol ulaşıma kapatıldı ve kamyonun dükkana girdiği anlar bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.