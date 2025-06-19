Ereğli’de H.A. İntihar Etti

ZONGULDAK’TA BİR İNTİHAR OLAYI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 62 yaşındaki H.A., evinin bahçesindeki bir ağaçta kendini asarak yaşamına son verdi. Olay, aile bireyleri tarafından fark edilerek sağlık ekiplerine bildirildi. H.A.’nın cenazesi otopsi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, H.A. akşam saatlerinde Ramazanlık köyünde, evinin bahçesinde bulundu. Aile üyeleri, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine iletti. Sağlık ekipleri olaya kısa sürede müdahale etti ve H.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

H.A.’nın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından ağaçtan indirildi ve otopsi yapılmak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı.