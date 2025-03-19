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Ereğli’de İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

TRAFAK KAZASI AYRINTILARI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir trafik kazası yaşandı ve bu kazada iki kişi yaralandı. Kaza, Potbaşı mevkisinde gerçekleşti. Kavşaktan Bölecek mevkisine dönmeye çalışan Özlem D. yönetimindeki 81 KK 547 plakalı araç, karşı yönden gelen Can B.’nin kullandığı 16 BRP 26 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KAZA SONRASI YARALILARIN DURUMU

Çarpışmanın etkisiyle Can B. yönetimindeki araçta yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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