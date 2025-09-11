Ereğli’de Kaçak Elektronik Malzeme Ele Geçirildi

KAÇAKÇILARA YÖNELİK OPERASYON

Konya’nın Ereğli ilçesinde gümrük kaçağı ürünlerin satışı yapan bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda kaçak elektronik malzeme ele geçiriliyor. Edinilen bilgilere göre, Ereğli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin iş yerinde Adana’dan temin ettiği gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar bulduğunu belirliyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan çeşitli elektronik ürünler tespit ediliyor. Aramalarda 14 adet akıllı cep telefonu, 5 adet akıllı saat, 10 adet bluetooth kulaklık, 10 adet powerbank, 20 adet araç şarj cihazı, 150 adet akıllı cep telefonu şarj cihazı ve 200 adet çeşitli cep telefonu bataryası ele geçiriliyor. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.