Haberler

Ereğli’de Kaçak Elektronik Malzeme Ele Geçirildi

KAÇAKÇILARA YÖNELİK OPERASYON

Konya’nın Ereğli ilçesinde gümrük kaçağı ürünlerin satışı yapan bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda kaçak elektronik malzeme ele geçiriliyor. Edinilen bilgilere göre, Ereğli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin iş yerinde Adana’dan temin ettiği gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar bulduğunu belirliyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan çeşitli elektronik ürünler tespit ediliyor. Aramalarda 14 adet akıllı cep telefonu, 5 adet akıllı saat, 10 adet bluetooth kulaklık, 10 adet powerbank, 20 adet araç şarj cihazı, 150 adet akıllı cep telefonu şarj cihazı ve 200 adet çeşitli cep telefonu bataryası ele geçiriliyor. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Soruşturma Başlatıldı, İddialar Üzerine

Türkiye, Can Holding'e yönelik gerçekleştirilen operasyonla sarsıldı. 121 şirkete el konulurken, 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; 5 kişi gözaltına alındı. Patrona ulaşamadı.
Haberler

Siyasette Önemli Bir Gelişme Yaşandı

Hasan Ustaoğlu, uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yaptıktan sonra AK Parti'ye katıldı. Bu durum, siyasi arenada çeşitli tartışmalara yol açtı. Ustaoğlu'nun kimliği merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.