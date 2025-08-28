Haberler

Ereğli’de Kaçak Tütün Operasyonu Yapıldı

JANDARMA OPERASYONUYLA KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Konya İl Jandarma Komutanlığı’nın suç ve suçluluk faaliyetlerini önlemeye yönelik çabaları kapsamında, Ereğli ilçesinde önemli bir kaçakçılık operasyonu yapıldı. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri istihbarat çalışmaları neticesinde, Adıyaman ilinden Konya’ya kaçak olarak kıyılmış tütün getirileceği bilgisine ulaştı.

TAKİP VE KONTROLLERLE YAKALANDI

Yapılan takip ve kontrollerin ardından, iki ayrı otobüsün bagaj kısmında toplamda 19 çuvalda, 520 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirilen tütüne el koydu ve bu operasyonun ardından toplamda 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mimar Sinan Spor Kompleksi Açıldı. Bakan Bak, Sporun Önemini Vurguladı. Gençler, Milletimizin Geleceğidir. Spor Tesisleri, Nesil Yatırımıdır. Fatih, Sporun Her Şeyini Hak Eder

Fatih'te Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla atıldı. Bakan, tesislerin spor ve gençlerin geleceğindeki rolünü vurguladı.
Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.

