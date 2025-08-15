Ereğli’de Kamyonet Tıra Çarptı

KAZA ANINDA AĞIR YARALANMA

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonetin, trafik ışıklarında bekleyen bir tıra arkadan çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay, saat 21.15 sularında D330 karayolu Ereğli Organize Sanayi Kavşağı civarında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, Ereğli’den Karapınar yönünde ilerleyen Ç.D. yönetimindeki 44 ADP 364 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta duran Y.T. idaresindeki 42 ASV 509 plakalı tırın yarı römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Ç.D. ağır şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TRAFİK DURUMU VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kaza nedeniyle karayolunun Ereğli-Karapınar yönü bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açık kaldı. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve kazanın detaylarıyla ilgili tahkikat başlattı.