Ereğli’de Motosiklet, Beton Mikseri Çarpıştı

TRAFFİK KAZASI AYRINTILARI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, motosiklet ile beton mikserinin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Kepez Mahallesi’ndeki Dağ Evleri yol ayrımında gerçekleşti. İddialara göre, Kepez Işıklar mevkisinde ilerleyen motosiklet beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahat yapıldıktan sonra Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Betonu mikserinin sürücüsü, ifade vermesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirilmekte.

Muğla Bodrum’da 19 Göçmen Kurtarıldı

Bodrum açıklarında, Yunan güçleri tarafından Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarılarak göç idaresine teslim edildi.
Adıyaman’da Araç Çarpışmasında 5 Yaralı

Besni'de minibüs ve otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye ulaştırıldı.

