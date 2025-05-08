Ereğli’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA ANINDAKİ GELİŞMELER

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleşen motosiklet kazasında, sürücü takla atan motosikletten fırladı ve metrelerce savruldu. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza, Karadeniz Ereğli ilçesi Yeşiltepe mevkisinde, Berkay Ç. idaresindeki 67 ACY 417 plakalı motosikletin, aynı yönde giden K.A. yönetimindeki otomobili sollamak istemesiyle meydana geldi.

MOTOSİKLETİN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİ

Sollama sırasında motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü, önce otomobile, ardından yol kenarındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet havada takla atarken, Berkay Ç. de yola savrularak metrelerce sürüklendi. Kaza anına şahit olan diğer sürücüler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza, hem sürücülerin hem de çevredeki insanların dikkatini çekti.