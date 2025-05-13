Ereğli’de Motosiklet Kazası Oldu

KAZA SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir motosikletin kamyonla çarpışması sonucu 43 yaşındaki sürücü Sezgin Kırçoban hayatını kaybetti. İki gün önce motosikletini satışa çıkardığı öğrenilen Kırçoban’ın kaskının parçalandığı belirtildi. Kaza, akşam saatlerinde Belen Mahallesi’nde bulunan Belen Yeni Sanayi Kavşağı’nda gerçekleşti.

KAMYONA ÇARPARAK ALTINDA KALDI

Zonguldak yönünde ilerleyen Sezgin Kırçoban yönetimindeki 67 AEA 580 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Aytekin A. (59) yönetimindeki 81 AAN 758 plakalı kargo kamyonuna çarptı ve altında kaldı. Kaza ihbarının ardından sağlık, jandarma ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Gelinen noktada sağlık ekipleri, Kırçoban’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kamyon sürücüsü Aytekin A. şok geçirerek ambulansta sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duydu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sezgin Kırçoban’ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kırçoban’ın, motosikletini 11 Mayıs’ta satışa çıkardığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürdürülebiliyor.