Ereğli’de Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

KAZANIN DETAYLARI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, beton mikserinin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Hasan Efe Candan hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Ereğli’ye bağlı Kepez Mahallesi Dağ Evleri yol ayrımında yaşandı. S.K. yönetimindeki 67 TS 324 plakalı beton mikseri, Hasan Efe Candan’ın kullandığı 67 ABN 696 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton mikserinin altında kalan genç sürücü ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİNE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların olayın ardından yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı. İlk müdahaleleri yapılan Hasan Efe Candan, hemen Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen genç sürücünün hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

SONRASI VE CENAZE İŞLEMLERİ

Kaza sonrası beton mikseri şoförü S.K. gözaltına alındı. Hastanede hayatını kaybeden Hasan Efe Candan, öğle namazının ardından Bölücek Mahallesi’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Candan, aile mezarlığında toprağa verildi.