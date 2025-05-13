Ereğli’de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

KAZA VE SONUCU

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen bir kazada, motosikletin sürücüsü Sezgin Kırçoban (43) yaşamını yitirdi. Kırçoban’ın iki gün önce motosikletini satışa çıkardığı ortaya çıktı. Kaza, akşam saatlerinde Belen Mahallesi Belen Yeni Sanayi kavşağında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Zonguldak’tan Ereğli istikametine gitmekte olan Sezgin Kırçoban’ın yönetimindeki 67 AEA 580 plakalı motosiklet, Belen Yeni Sanayi Sitesi kavşağından dönüş yapan 81 AAN 758 plakalı kargo şirketine ait kamyona çarptı. Kamyon, Aytekin A. (59) tarafından sürülmekteydi ve çarpmanın etkisiyle Kırçoban motosikletinin altında kaldı. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazanın ardından yapılan kontrolde Kırçoban’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyon sürücüsü Aytekin A., şoka girerek sağlık ekiplerinde müdahale edildi.

KIRÇOBAN’IN SON GÜNLERİ

Sezgin Kırçoban’ın, motosikletini 11 Mayıs’ta satışa çıkardığı öğrenildi. Bir çocuk babası olan Kırçoban’ın kaskının kaza sonrası parçalandığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.