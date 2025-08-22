Haberler

Ereğli’de Motosiklet Yaya Çarptı

TRAFFİK KAZASI VE YARALILAR

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, motosiklet ile yaya çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, Müftü Mahallesi Kayalık Sokak’ta 67 AFP 588 plakalı motosiklet, O.C. yönetiminde ilerlerken yaya geçidinden karşıya geçmekte olan N.K.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü O.C. yere düşerek yaralandı, yaya N.K. da kazadan etkilendi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, her iki yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

