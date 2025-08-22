Ereğli’de Motosiklet-Yaya Kazası Oldu

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşanan trafik kazasında, bir motosiklet ile yaya çarpışması meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Müftü Mahallesi Kayalık Sokak’ta 67 AFP 588 plakalı motosiklet, O.C. yönetiminde ilerlerken, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan N.K.’ye çarptı.

OLAYIN SONUCU

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü O.C. yere düştü ve yaralandı. Aynı zamanda yaya N.K. da bu kazada yaralanarak olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.