Haberler

Ereğli’de Motosiklet-Yaya Kazası Oldu

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşanan trafik kazasında, bir motosiklet ile yaya çarpışması meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Müftü Mahallesi Kayalık Sokak’ta 67 AFP 588 plakalı motosiklet, O.C. yönetiminde ilerlerken, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan N.K.’ye çarptı.

OLAYIN SONUCU

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü O.C. yere düştü ve yaralandı. Aynı zamanda yaya N.K. da bu kazada yaralanarak olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Aile Yılı İçin Kapsamlı Destek Sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Aile Yılı" dönemiyle aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla destek ve yatırımların devam edeceğini duyurdu.
Haberler

Aksaray’da Otomobil Takla Attı.

Aksaray-Konya karayolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla şarampole devrildi. Araç büyük hasar görürken, sürücü hafif yaralarla kurtuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.