Haberler

Ereğli’de Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti

KAZA VE KAYIP

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü Hasan Efe C. (18), beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi Dağ Evleri yol ayrımında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

S.K. yönetimindeki 67 TS 324 plakalı beton mikseri, Hasan Efe C. idaresindeki 67 ABN 696 plakalı motosiklete çarptı. Beton mikserinin altında kalan Hasan Efe C., ağır şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, sağlık ekipleri derhal olay yerine geldi. İlk müdahalenin ardından, Hasan Efe C. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Kaza sonrası, beton mikseri şoförü S.K., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Yerlikaya, Suriyeli Geri Dönüşleri Vurguladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 itibarıyla Suriye'den gönüllü olarak geri dönen Suriyelilerin sayısının 450 bin 169'a ulaştığını açıkladı.
Haberler

Kocaeli’de Dolandırıcı Yakalandı, Tutuklandı

Kocaeli'de kamuda görevli olduğunu iddia eden bir dolandırıcı, bir vatandaşı davalarını çözme vaadiyle 71 bin 500 TL dolandırdı. Şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.