Ereğli’de Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti

KAZA VE KAYIP

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü Hasan Efe C. (18), beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi Dağ Evleri yol ayrımında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

S.K. yönetimindeki 67 TS 324 plakalı beton mikseri, Hasan Efe C. idaresindeki 67 ABN 696 plakalı motosiklete çarptı. Beton mikserinin altında kalan Hasan Efe C., ağır şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, sağlık ekipleri derhal olay yerine geldi. İlk müdahalenin ardından, Hasan Efe C. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Kaza sonrası, beton mikseri şoförü S.K., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.