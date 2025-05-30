Ereğli’de Orman Dede Vefat Etti

KONYA’DA ORMAN DEDENİN VEDASI

Konya’nın Ereğli ilçesinde, binlerce fidanı toprakla buluşturarak bir orman oluşturan emekli matematik öğretmeni Rahim Demirbaş, hayatını kaybetti. Demirbaş, bugün kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

SÜREKLİ AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI YAPTI

Ereğli ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki memleketi Beyören Mahallesi’nin çölleşmesi üzerine, 1998 yılında ağaçlandırma çalışmalarına başlayan 85 yaşındaki Rahim Demirbaş, ilk fidanlarını 80 dekarlık bir alanda toprakla buluşturdu. Fidanları sürekli olarak takip ederek bakımını yapan Demirbaş, daha sonra farklı alanlarda da ağaçlandırma çalışmalarını sürdürdü. Rahim Demirbaş, oynadığı reklam filmlerindeki özverisi ile birçok kişiye örnek oldu. Beyören Mahallesi’nde oluşturduğu ormana, vefat eden oğlu Yahya Demirbaş’ın adını verdi.

TOPLUMUN İLGİSİ VE CENAZE TÖRENİ

Bir süredir hastanede tedavi gören Rahim Demirbaş, dün 85 yaşında vefat etti. Demirbaş için Cuma namazını müteakip Ereğli Ulu Camii’de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına protokol mensupları, ailesi, öğrencileri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Demirbaş’ın omuzlara alınan tabutu, defnedilmek üzere Beyören Mahallesi’ne götürüldü.