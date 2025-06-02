Ereğli’de Restoran Tuvaletinde Kavga

KAVGA TUVALETTE BAŞLADI

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesindeki bir restoranda, Y.K. (30) ile E.K.G. (21) ve arkadaşı E.S. (21) arasında, tuvalette biri olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kapıya vurulması sonucu bir kavga çıktı. Olay, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi’nde yaşandı. Restoranın tuvaletinde bulunan Y.K., E.S. ve E.K.G.’nin kapıya vurmasıyla gerilim başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kapı çalmaları nedeniyle tartışma büyüdü ve dışarı taşan tartışma, kavga ile sonuçlandı. Y.K., cebindeki bıçakla E.S. ve E.K.G.’yi bacaklarından yaraladı. Olayı gören gece bekçileri, kavgayı durdurmak için müdahale etti. İhbar üzerine tanımadıkları kişiler arasında çıkan bu olaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

E.K.G.’NİN AÇIKLAMALARI

Olay anını anlatan E.K.G., “Ben hiçbir şey yapmadım. Adamı tanımıyorum. Tuvalete gidiyordum. Çık dedim, ‘Sen kimsin lan’ dedi. Bana saldırdı. ‘Haklısın’ dedim. Küfretmeye başladı” diyerek yaşananları aktardı. Y.K., olay yerinde polis ekipleri tarafından bıçakla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.