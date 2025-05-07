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Ereğli’de Şüpheli Tutuklandı, Fotoğraflar Bulundu

ERHAN İLÇESİNDE ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir markette çalışan bir personelin gizlice fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin intihara kalkışması, polis ekiplerinin dikkati sayesinde engellenmiş oldu.

OLAYIN GELİŞİMİ

İddiaya göre, Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki bir markette alışveriş yapan bir kişi, Ş.Ü. adlı şüphelinin market çalışanının önünden geçerken gizlice fotoğrafını çektiğini fark etti. Bu durumu gören çalışan ve diğer market görevlileri, şüpheliyi yakalayarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen market çalışanının eşi, Ş.Ü.’yü etkisiz hale getirerek güvenlik güçlerine teslim etti.

Emniyete götürülen Ş.Ü.’nün telefonunda yapılan incelemede, market çalışanına ait gizlice çekilmiş fotoğraflar bulundu. İfadesi alınan şüpheli, nezarethaneye götürüldüğü sırada intihar etmeye kalkıştı. Ancak, polis ekipleri kısa sürede bu girişimi engellemeyi başardı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından “özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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