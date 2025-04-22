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Ereğli’de Tahliye Süreci Tamamlandı

ZONGULDAK’TA TAHLİYE İŞLEMİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, eski eşi tarafından tahliye davası açılan Sevda S., bulunduğu evden çıkmadı. Alınan bilgilere göre, 6 yıl süren hukuk mücadelesinin sonunda mahkeme, ev sahibi T.A.’nın lehine tahliye kararı verdi. Kararın kesinleşmesinin arkasından, icra memurları ve polis ekipleri, T.A.’ya ait eve gelerek tahliye işlemini başlattı.

KAPIYI AÇMAYINCA ÇİLINGİR DEVREYE GİRDİ

Sevda S.’nin kapıyı açmayı reddetmesinin ardından çilingir yardımıyla kapı açıldı. Evin içinde yapılan aramada Sevda S., yatak odasında bulundu. Tahliye kararına karşı çıkan Sevda S., evden çıkmak istemedi. Polis ekiplerinin uzun süreli ikna çabaları sonrasında, Sevda S., tahliye işlemleri tamamlanana kadar koridorda bekletildi.

Evin boşaltılmasının akabinde, Sevda S., polis ekipleri eşliğinde evden çıkarıldı. Tahliye işlemi sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması dikkat çekti. Olayla bağlantılı yasal sürecin devam ettiği bilgisi öğrenildi.

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