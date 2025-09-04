Ereğli’de Tekstil Mağazasından Hırsızlık Yapıldı

HIRSIZLIK OLAYI EREĞLİ’DE GERÇEKLEŞTİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir alışveriş merkezindeki tekstil mağazasında bir hırsızlık olayı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E. isimli şahıs, mağazadan Galatasaray logolu nevresim takımını çalarak olay yerinden kaçtı. Bu sırada çevredeki esnaflar hırsızlık anını fotoğrafladı ve durumu mağaza dışında bulunan iş yeri sahibine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletilince kısa süre içinde olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi H.E. yakalandı ve gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.