Ereğli’de Tır, Motosikletle Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Konya’nın Ereğli ilçesinde, bir tır ile motosiklet arasında meydana gelen çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybediyor. Kaza, Karayolları Kavşağı’nda gerçekleşiyor.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILIYOR

Alınan bilgilere göre, 42 HK 441 plakalı tır, Bırak Arıcan yönetimindeki 42 AEU 067 plakalı motosikletle çarpışıyor. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ciddi şekilde yaralanıyor. Olay yerine yapılan ihbarla birlikte polis ve sağlık ekipleri gönderiliyor. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Burak Arıcan, sağlık ambulansıyla hastaneye ulaştırılıyor. Ne yazık ki, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Arıcan hayatını kaybediyor. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.