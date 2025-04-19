Ereğli’de Tır Yangını Paniğe Neden Oldu

KONYA’DA TIRDA YANGIN PANİĞİ

Konya’nın Ereğli ilçesinde, hurda ve kağıt taşıyan bir tırın dorsesinde yangın çıkması, bölgedeki insanlarda panik yarattı. Yangın, saat 09.30 civarında, Cahı Mahallesi’nde, Konya-Adana Çevre Yolu üzerindeki Ereğli girişinde meydana geldi.

YANGININ SEBEBİ VE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 80 AB 256 plakalı hurda kağıt yüklü tır, seyir halindeyken dorsesinde bulunan kağıtların yanmaya başlamasıyla birlikte sürücünün dikkatini çekti. Tır sürücüsü hemen aracı yolun kenarına çekti. Yoldan geçen diğer sürücüler de yangını söndürmeye çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek, büyümeden kontrol altına almayı başardı. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda söndürüldü ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.