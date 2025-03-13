Ereğli’de Trafik Kazası: 5 Yaralı

GÜLÜÇ BELDESİNDE TRAFİK KAZASI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İddiaya göre, Alaplı’dan Ereğli yönüne giden Emre S. yönetimindeki 67 SE 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkmış. Araç, öncelikle refüje çarparak daha sonra takla atarak yaklaşık 40 metre sürüklendi.

YARALILARA HIZLI MÜDAHALE

Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa bir süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı. İlk müdahale sonrası sürücü ve yanındaki 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

KAZANIN SEBEPLERİ ARAŞTIRILIYOR

Hurdaya dönen otomobil, çekici aracılığıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazaya dair detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.