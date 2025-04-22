Ereğli’de Trafik Kazasında Üç Yaralı

ÜÇ YARALI TRAFİK KAZASI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 67 AEY 932 plakalı motosikletin sürücüsü Eren K., kırmızı ışıkta durmayı amaçlarken fren yerine gaza bastı.

MOTOSİKLET YAYALARA ÇARPTI

Kontrolden çıkan motosiklet, o sırada yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan A.S. ve B.C.’ye çarptı. Çarpma sonucunda motosiklet sürücüsü ve iki yaya yere savruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılara ilk müdahale yapıldı. A.S. ve B.C. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Eren K., ilçedeki özel bir hastanede ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU GÜNDEMDE

Yaralı yayaların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ancak motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtiliyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.