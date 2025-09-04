Ereğli’de Türk Tarzı Düğün Yapıldı

ERTAN VE MEGHAN’IN DÜĞÜNÜ

Zonguldak’ta Ertan Küçüköksüz, 9 yıl süresince yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde geçen yıl evlendiği eşi Meghan Victoria Beck ile memleketi Ereğli’de Türk usulü düğün yapma kararı aldı. Ereğli Belen Sanayi Sitesi Müdürü Mustafa Küçüköksüz’ün oğlu olan Ertan Küçüköksüz, 3 yıl önce tanıştığı Meghan ile Amerika’da evlendi.

DÜĞÜN TÖRENİ

Eğlenceli bir atmosferde gerçekleşen düğün, tatil için geldikleri Ereğli’de Köseağzı mevkiinde düzenlenen temsili nikah töreni ile başladı. Çift, bu törende birbirlerine yeniden “evet” dedi. Düğün boyunca gelin ve damat, katılımcılarla birlikte çalan şarkılar eşliğinde dans etti. Her iki ailenin ve yakınlarının yer aldığı düğün töreninde konuşan Ertan Küçüköksüz, “Yaklaşık 9 yıl önce Amerika’ya yerleştim. 3 yıl önce eşimle tanıştım. Geçtiğimiz yıl Amerika’da nikah kıydık. Bu yıl da Türkiye’de düğün yapma kararı aldık” dedi.

MEGHAN’IN DUYGU DOLU AÇIKLAMALARI

Türkiye’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Meghan Victoria Beck, “Çok güzel ve çok heyecanlıyım. İnsanlar çok güzel. Türk yemeklerini beğendim. Hem denizi hem kumsalı çok seviyorum” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, Türkçe “Kocam seni çok seviyorum” diyerek, kendisine gösterilen ilgiye de teşekkür etti.