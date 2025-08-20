Ereğli’de Tütün Malzemesi Ele Geçirildi

JANDARMA OPERASYONLARIYLA Tütün MALZEMELERİNE EL KONULDU

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri, farklı adreslerde gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucunda çok sayıda tütün malzemesi ele geçirdi. İlgili operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçluluk faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, Ereğli ilçesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmalarını kullandı.

BANDROLSÜZ SİGARA VE RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda, iki şahsa ait işletmede bandrolsüz olarak sigara satışı yapıldığı bilgisi alındı. Bu bilgi doğrultusunda jandarma ekipleri, belirtilen adreslere baskın düzenledi. Baskın sırasında yapılan aramalarda, 2 bin 400 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, ekipler Adıyaman’dan Konya’ya giden bir yolcu otobüsünde kaçak kıyılmış tütün gönderileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine, yolcu otobüsü uygulama noktasında durdurularak bagaj kısmında yapılan aramada 350 kilogram ağırlığında 10 çuval kıyılmış tütün bulundu.

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Bu operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gerçekleştirilen bu operasyonlar, kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.