Ereğli’de Yangın, İki Traktör Yanıyor

DEPODA ÇIKAN YANGINDA ZARAR GÖREN MALZEMELER

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen yangında, bir depoda yer alan 2 traktör, bir ev ve tarım gübreleri kullanılamaz hale geldi. Yangın, sabaha karşı Aşağı Göndelen Mahallesi’nde patlak verdi. Edinilen bilgilere göre, yangın Şeref Y.’ye ait olan evin bitişiğindeki depoda nedeni belirlenemeyen bir sebepten kaynaklandı. Kısa sürede büyüyen alevlerin eve de sıçramasıyla birlikte durum daha da ciddileşti.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Mahalle sakinleri durumu fark ederek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri hızla adrese yönlendirildi ve yangın söndürme çalışmalarında yerel halk da destek sundu. Uzun süren yoğun çabaların ardından alevler kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın sonucu can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan olayda, ev ile depodaki 2 traktör ve tarım gübresi tamamen yandı. Yangının çıkış nedenine dair araştırmalar devam ediyor.