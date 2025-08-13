Haberler

Ereğli’de Yangın, İtfaiye İle Söndürüldü

YANGININ YERİ VE NEDENİ

Konya’nın Ereğli ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi’nde çıkan saman balyası yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, yangın Ferdi Kocatürk’e ait yaklaşık 100 ton saman balyasının bulunduğu alanda meydana geldi.

İTFAYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yangın ihbar edilmesinin ardından, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Hızla adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıkarılma nedeninin, yanıcı madde dökülerek yapıldığı iddiaları bulunuyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

