Ereğli’de Yangına Müdahale Eden İtfaiyeci Yaralandı

YANGIN ÇIKTI, MÜDAHALEDE YARALANMA YAŞANDI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yer alan dört katlı bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

MEKAN VE SEBEP BELİRSİZLİĞİ

Karadeniz Ereğli’ye bağlı Kaymaklar köyündeki çatının sahibi Mehmet Ertuğrul’a ait dört katlı evin çatısında, henüz ne olduğu bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Akşam saatlerinde meydana gelen yangın, çevredeki kişiler tarafından fark edilerek itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü ve soğutma çalışmaları başlattı.

İTFAİYE ERİ YARALANDI

Yangın sırasında itfaiye eri Çetin Güner, çatı katındaki yangına müdahale etmekteyken omzundan yaralandı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, Güner’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan kontrollerde Güner’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.