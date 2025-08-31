Haberler

Ereğli’de Yeni Sağlık Merkezi Yüksek

YIKIM KARARI ALINDI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Meydanbaşı Caddesi üzerinde yer alan ve yaklaşık 90 yıllık geçmişe sahip sağlık ocağı için yıkım kararı çıktı. Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda, eski sağlık ocağının yerine daha modern imkanlarla donatılmış yeni bir Sağlık Merkezi inşa edilecek.

yeni sağlık merkezi HIZLA YAPILACAK

Bu doğrultuda, mevcut bina boşaltılıyor ve yıkım için hazırlık çalışmaları başlatıldı. Ereğli’de sağlık hizmetlerinin daha çağdaş koşullarda sunulabilmesi hedefiyle gerçekleştirilecek yeni merkezin, en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması amaçlanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Aroya Kruvaziyeri Marmaris’e Geldi

Marmaris, Malta bayraklı Aroya kruvaziyerini ağırladı. 2 bin 684 yolcu ve 1319 personel ile gelen gemi, turistlerin gümrük işlemlerinin ardından şehri keşfetmesini sağladı.
Haberler

Arnavutköy’de Minibüs Kadına Çarptı

İstanbul Arnavutköy'de bir minibüs sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek otobüs durağındaki kadına çarptı. Yaralı kadın hastaneye sevk edildi. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.