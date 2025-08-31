Ereğli’de Yeni Sağlık Merkezi Yüksek

YIKIM KARARI ALINDI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Meydanbaşı Caddesi üzerinde yer alan ve yaklaşık 90 yıllık geçmişe sahip sağlık ocağı için yıkım kararı çıktı. Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda, eski sağlık ocağının yerine daha modern imkanlarla donatılmış yeni bir Sağlık Merkezi inşa edilecek.

yeni sağlık merkezi HIZLA YAPILACAK

Bu doğrultuda, mevcut bina boşaltılıyor ve yıkım için hazırlık çalışmaları başlatıldı. Ereğli’de sağlık hizmetlerinin daha çağdaş koşullarda sunulabilmesi hedefiyle gerçekleştirilecek yeni merkezin, en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması amaçlanıyor.