Ereğli’de Yüzey Araştırmaları Başladı

YÜZEY ARAŞTIRMALARI BAŞLADI

Ereğli ilçesinde, 1101 Haçlı Seferleri Ereğli Savaşı’nın yerini tespit etmek amacıyla bilim insanları ve uzmanlardan oluşan 15 kişilik bir ekip, yüzey araştırmalarına giriş yaptı. 1097 Birinci Haçlı Seferi’nin devamı olan bu seferin yerinin belirlenmesi için, Ereğli’nin Akhüyük ve Çiller mahalleleri arasında bulunan alanda detaylı yüzey araştırması gerçekleştiriliyor.

TARİHİ ARAŞTIRMALARDA UZMAN KADRO

Yüzey araştırmalarında görevli olan ekipte, eski Çad ve Senegal Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Onar, Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Harita Mühendisi Dr. Ömür Esen yer almakta. Ekip, tarihi taş köprünün etrafında yoğunlaşarak, belirli zaman aralıklarıyla farklı alanlarda araştırmalar yapacak.

HALKLA BİLGİ PAYLAŞIMI

Çalışmaların ilerleyen aşamalarında, Ereğli halkına ‘Kent Sohbetleri’ adı altında bilgilendirme yapılacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte, araştırmaların seyri ve elde edilen veriler konusunda yerel halka bilgi aktarımı hedefleniyor.

