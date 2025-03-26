Ereğli’deki Cinayet Soruşturmasında 2 Tutuklama

KONYA’DA ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Konya’nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 19 ay önce bir kişinin tarlada öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturmada, iki şüpheli tutuklandı. Olay, 16 Ağustos 2023 tarihinde Ereğli ilçesi Adabağ Mahallesi Akgöl mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Akgöl mevkiindeki ayçiçeği tarlasında 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu (55) av tüfeği ile vurulmuş şekilde bulundu.

Olayın şüphelilerini tespit etmek amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma yaptı. Olay günü aynı saatler içerisinde baz istasyonundan sinyal veren ve bölgedeki varlığı tespit edilen M.T. (23) ve M.S. (53) ile olayla bağlantılı olabileceği düşünülen 3 şüpheli daha olmak üzere toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye çıkarılan M.T. ve M.S., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.