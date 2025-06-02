Erektil Disfonksiyon, Sağlıklı Beslenme Öneriliyor

EREKTİL DİSFONKSİYON VE BESLENME İLİŞKİSİ

Erektil disfonksiyon (ED) ya da cinsel iktidarsızlık, birçok erkeği etkileyen yaygın bir sorun. Uzmanlar, cinsel iktidarsızlık ile beslenme arasında önemli bir bağ olduğunu vurguluyor. Birleşik Krallık’taki LloydsPharmacy’den pratisyen hekim Neel Patel, çoğu erkeğin, özellikle aşırı alkol tüketimi ya da stresli dönemlerde, ara sıra bu sorunu yaşayabildiğini belirtiyor. ED’nin yaygınlığına dair farklı tahminler mevcut. Londra’daki King’s College’ın 2019’da gerçekleştirdiği araştırmaya göre, İngiltere’deki erkeklerin her beşinden biri bu durumdan etkileniyor. 2022’deki bir araştırmada ise, her beş erkekten ikisinin ED yaşadığı ortaya çıktı. Yaş ilerledikçe bu sorun daha sık görülüyor. Türk Üroloji Derneği’nin verilerine göre, Türkiye’de 40 yaş üzerindeki erkeklerde erektil disfonksiyonun tüm dereceleri yaklaşık olarak yüzde 70 sıklığında.

SAĞLIK DURUMU VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Patel, “ED birkaç haftadan uzun sürerse, aile hekiminize gitmelisiniz. Bu durum, kalp sağlığı gibi daha ciddi sorunların habercisi olabilir. Bu nedenle genel sağlık durumunuzu kontrol ettirmeniz önemlidir” diyor. ED’ye yol açabilen bazı hastalıklar arasında kalp rahatsızlıkları, obezite, diyabet ve aşırı alkol tüketimi yer alıyor. Ancak bazı araştırmalar, ED ile beslenme arasında doğrudan bir bağ olduğunu ortaya koydu. Patel, “Sonuç olarak daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin zararı yok. Tavsiye edilen miktarlarla sebze, meyve ve tam tahıl tüketmek iyi bir başlangıç” şeklinde görüş bildiriyor. Çok sayıda çalışmada, Akdeniz diyeti ED’yi önlemede özellikle vurgulanıyor, çünkü bu diyet ve egzersiz birlikte uygulandığında kan akışını artırıyor ve kan basıncını düşürüyor.

MEYVE TÜKETİMİ VE FAYDALARI

Araştırmalar, ED ile mücadelede meyve tüketiminin faydalarını da gündeme getiriyor. 2016’da yapılan bir araştırmaya göre, daha fazla meyve tüketen erkeklerin ED riski, az tüketenlere göre yüzde 14 daha az. Belfast’taki Queen’s Mary Üniversitesi’nden Prof. Aedin Cassidy, “Meyve ve sebzelerin sağlığa faydalı olduğunu biliyoruz. Ancak daha hedefe yönelik tavsiyelere ihtiyaç duyuyoruz, çünkü tüm meyvelerin etkisi aynı değil” diyor. Dolayısıyla mesele sadece günde beş porsiyon meyve ve sebze tüketmek değil, hangi türlerin seçildiği de önemli.

Cassidy ve ekibi, meyvelerde doğal bulunan flavonoidleri inceliyor. “Flavonoidler bitkiler için güneş kremi gibidir” ifadesini kullanan Cassidy, bu maddelerin ED sorunu yaşayan erkekler üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu vurguluyor. Araştırma, özellikle orman meyvelerindeki antosiyaninlerin ED’ye karşı etkili olduğunu ortaya koydu. Turunçgillerde bulunan flavanon adlı flavonoidin de benzer şekilde faydalı olabileceği gösterildi. Cassidy, “Portakalları, mandalinaları ve greyfurtları tüketmelisiniz, suyunu içmek yeterli değil” diyor. Çay ve kahve de flavonoid içeren içecekler arasında yer alıyor.

KALP VE DİYET İLİŞKİSİ

Flavonoidlerin kalp damar sağlığına katkısı biliniyor, bu da ED ile mücadelede mantıklı bir bağlantı kuruyor. Cassidy, “ED sağlık durumunuzun bir göstergesi olabilir ve kalp rahatsızlıkları konusunda erken bir uyarı niteliği taşır” diyor. Doktorlar, ED yaşayan hastalarına tedavi görebilecekleri damar açma yöntemlerini önerirken, nitrik oksit adlı kimyasalın faydalı olabileceğini belirtiyorlar. Mayo Clinic Healthcare’den pratisyen hekim Dr. Vikas Mehta, “L-arjinin açısından zengin gıdalar” tüketmenin bitkiler açısından faydalı olacağını söylüyor. Beyaz et, kırmızı et, süt ürünleri, kuruyemişler ile ıspanak ve roka gibi yeşil sebzeler öneriliyor. Cassidy, meyveleri sıvı olarak içerek beklenen sonuçları almanın mümkün olmadığını ve “takviye ürünlerin etkili olduğuna dair somut bir kanıt olmadığını” vurguluyor.

Dr. Patel ise, “ED esasen kan akışı ile ilgilidir. Sağlıksız gıda tüketimi yüksek kolesterol ve kan şekerine yol açabilir, obezite kan akışınızı etkileyebilir ve bu durum ereksiyon sağlamayı zorlaştırır” diye belirtti. Çeşitli gıdaların tamamen kesilmesinden ziyade, “kalp damar sağlığını iyileştiren” bir beslenme tarzı benimsemenin daha önemli olduğunu savunuyor. İnternette, kırmızı şarapların flavonoidler sayesinde faydalı olduğu iddiaları sıklıkla geçiyor. Ancak şişeyi açmadan önce alkolün elde edilebilecek faydaları sıfırlayabileceğini unutmamak gerektiğini hatırlatıyor. Yani mesele ED ise, bir salkım üzüm yemek, o şişe şarabı açmaktan daha yararlı olabilir.