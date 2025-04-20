Eren A., Ö.A.’yı Bıçakla Yaraladı

OLAYIN DETAYLARI

SAMSUN’un Atakum ilçesinde, 21 yaşındaki Eren A., pastanede bulunduğu esnada kız arkadaşına baktığını öne sürdüğü 25 yaşındaki Ö.A.’yı bıçakla yaraladı. Olayın ardından Eren A. adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olay, akşam saatlerinde Atakum ilçesinin Atakent Mahallesi’ndeki bir pastanede gerçekleşti.

TARTIŞMA VE YARALANMA

Eren A., pastanede oturduğu sırada yan masada bulunan Ö.A.’yı, kız arkadaşına bakması bahanesiyle dışarı çağırdı. Dışarıda konuşmaya geçen Eren A. ve Ö.A. arasında tartışma başladı. Tartışma daha da büyüyünce Eren A., belinden çıkardığı bıçakla Ö.A.’yı sağ kol bileğinden yaraladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralı olan Ö.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan çalışma sonucunda Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Eren A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Eren A., hakimlik tarafından tutuklandı.