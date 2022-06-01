Eren Abluka-14 başlatıldı! 3’ü öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta 585 personelle gerçekleştirilen Eren Abluka-14 operasyonunda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 585 personelin katılımıyla Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde “Eren Abluka-14 Şehit J.Tğm. İsmail Can Akdeniz (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimaya Vadisi) 2022-3” operasyonu başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteği ile 3 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında;

– (1) adet M16 piyade tüfeği,

– (1) adet AK-47 piyade tüfeği,

– (109) adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,

– (144) adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

– (4) adet el bombası,

– (3) adet tuzaklanmış el bombası,

– (5) adet AK-47 Şarjörü,

– (1) adet M16 şarjörü,

– (1) adet el dürbünü,

– (2) adet termal kıyafet,

– (5) kg. EYP yapımında kullanılan gübre ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.