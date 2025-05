Eren Can, Müzisyenliğini Geliştiriyor

O SES TÜRKİYE’DE EREN CAN ÇADIRCI’NIN YOLCULUĞU

O Ses Türkiye 2025 sezonunda sesiyle dikkat çeken Eren Can Çadırcı, sokak müzisyenliğinden Türkiye’nin büyük sahnelerine uzanan etkileyici bir serüvenin başkahramanı oldu. Peki, O Ses Türkiye’deki Eren kimdir? Eren Can kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

İSTANBUL’DAN SOKAK MÜZİSYENİ

Eren Can, aslen İstanbullu olup uzun zamandır Beşiktaş sahilinde sokak müzisyenliğini yapıyor. Gitarı ve mikrofonuyla sokaklarda kendi halindeyken söylediği şarkılarla tanınan Çadırcı, sosyal medyada paylaşılan performanslarıyla dikkat çekti. Doğal sesi, yalın yorumları ve izleyiciyle kurduğu güçlü bağlantı sayesinde kısa sürede çok sayıda takipçi kazandı. Eren Can Çadırcı, müziğe olan tutkusunu çocukluğundan beri koruyor. Oyuncaklar yerine müzik aletlerine ilgi duyan ve yaşamının her döneminde müzikle iç içe olan Eren Can, kendi ifade tarzıyla “sokakta doğan şarkılarla” büyüdü.

MÜZİKSEL PERFORMANSLARIYLA GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR

Bugün, sokakta yakaladığı melodileri Türkiye’nin dört bir yanındaki dinleyicilere sunuyor. Yarışma süresince müzikal çizgisinden ödün vermeyen Çadırcı, özellikle “Islak Islak” performansındaki duygusal yorumu ile yarı finalde dikkat çekti ve gönülleri fethetti. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu performans, onun final yolculuğunu güçlendiren önemli anlardan biri oldu.