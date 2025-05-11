Eren Can, Sokak Müzisyeni ve Yıldız

ERE CAN ÇADIRCI’NIN YOLCULUĞU

Eren Can Çadırcı, O Ses Türkiye 2025 sezonuyla birlikte sesiyle toplumsal dikkatleri üzerine çekiyor. Sokak müzisyenliği yaptığı Beşiktaş sahilinden Türkiye’nin önemli sahnelerine uzanan etkili bir yolculuğun kahramanı olarak öne çıkıyor. Peki, Eren Can kimdir? Eren Can’ın yaşı, kökeni ve mesleği nedir?

SOKAK MÜZİSYENLİĞİNDEN YILDIZLIĞA

Aslen İstanbullu olan Eren Can, uzun bir süre boyunca Beşiktaş sahilinde kendi halinde gitarı ve mikrofonuyla şarkılar söyleyerek sokak müzisyenliği yapıyor. Yaptığı müzik performansları sosyal medyada geniş kitlelerce takip edilmeye başladı. Doğal sesi ve yalın yorumu ile izleyiciyle kurduğu etkileşim onu hızla popüler bir figür haline getiriyor. Eren Can, müziğe olan aşkını çocukluk dönemlerinden itibaren taşıyarak, oyuncaklar yerine müzik aletlerine ilgi duydu. “Sokakta doğan şarkılarla” büyüyen Çadırcı, bu melodileri şimdi Türkiye’nin dört bir yanındaki müzikseverlerle paylaşıyor.

Yarışma esnasında müzikal çizgisinden ödün vermeyen Eren Can Çadırcı, özellikle “Islak Islak” isimli parçasının yarı finaldeki duygusal yorumuyla izleyicilerin kalbini kazanıyor. Kısa sürede sosyal medya gündeminde yer edinen bu performansı, onun final yolculuğundaki en önemli anlardan biri haline gelmiş durumda. Sanatçı, gerçekleştirdiği bu performansı sayesinde büyük bir takipçi kitlesi elde etmiş oluyor.