Ünlü oyuncu Eren Derdiyok, Galatasaray'ı şikayet etti.

Ünlü oyuncu Eren Derdiyok, Galatasaray Kulübü’nü Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet etti.

Galatasaray’da gözden çıkarılan Eren Derdiyok, 1.4 milyon euroluk alacağı için TFF’ye başvurdu.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in kadroda düşünmediği Eren Derdiyok, 1.4 milyon euroluk alacağı için sarı-kırmızılı kulübü TFF’ye şikayet etti.

Cimbom, Eren’e gerekli ödemeyi yapmazsa golcü oyuncu bonservissiz bir şekilde takımdan ayrılabilecek.

Öte yandan 31 yaşındaki futbolcuya Stuttgart’ın talip olduğu öne sürüldü.

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