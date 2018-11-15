Eren Derdiyok İsviçre’ye gidiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından son maçlarda forma verilmeyen Eren, Basel’e transfer oluyor.

Futbol hayatına İsviçre kulübü Basel’de başlayan Eren Derdiyok’un Galatasaray’da forma şansının az olması bu oyuncunun gitme şansını kuvvetlendiriyor. Basel’in Eren Derdiyok için nabız yokladığı ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

Galatasaray Yönetimi’nin Teknik Direktör Fatih Terim ile görüşerek Eren derdiyok için yapılacak teklife net bir cevap vereceği öne sürüldü

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