Eren Derdiyok telefonları açmıyor

Beklediği teklifi alamayan golcü oyuncu Eren Derdiyok’un telefonları kapatarak tepki gösterdiği öğrenildi.

Transferin son gününde birçok kulüple transfer görüşmesi yapan Eren Derdiyok’un, beklediği teklifleri alamadığı için telefonunu kapattığı öğrenildi. Galatasaray’da kadro dışı kalan tecrübeli futbolcu, Sarı-Kırmızılı kulüpte oynasa da oynamasa da yıllık 2 milyon euro garanti ücret kazanıyor.

Deneyimli oyuncunun, alacaklarını kesinlikle kulüpte bırakmak istemediği, bunun için birçok teklifi elinin tersiyle ittiği de detaylar arasında.

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