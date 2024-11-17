More
Spor

Eren Dinkci A Millî Takım Kadrosundan Çıkarıldı

eren-dinkci-a-mill-takim-kadrosundan-cikarildi

DİZ SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

Milli futbolcu Eren Dinkci, dizindeki sakatlık sebebiyle A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, “UEFA Uluslar Ligi’nde 19 Kasım Salı günü Nikşiç kentinde Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Almanya’nın Bundesliga ekiplerinden Freiburg’da forma giyen Eren Dinkci, dizindeki sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.” ifadelerine yer verildi.

ÖNEMLİ

Manşet

Okan Buruk’tan Acun Ilıcalı Açıklaması

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'den Avrupa'ya uzanan kariyer hedefleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Muazzez İlmiye Çığ Hayatını Kaybetti

Sümeroloji alanında ünlü araştırmalar yapan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'deki hastanede 110 yaşında hayata veda etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.