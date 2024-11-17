Eren Dinkci A Millî Takım Kadrosundan Çıkarıldı

DİZ SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

Milli futbolcu Eren Dinkci, dizindeki sakatlık sebebiyle A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, “UEFA Uluslar Ligi’nde 19 Kasım Salı günü Nikşiç kentinde Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Almanya’nın Bundesliga ekiplerinden Freiburg’da forma giyen Eren Dinkci, dizindeki sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.” ifadelerine yer verildi.