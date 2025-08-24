Eren Elmalı, Galatasaray’ı öne geçirdi

GALATASARAY’DA EREN ELMALI FIRTINASI

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu zorlu karşılaşmanın enerji kaynağı milli oyuncu Eren Elmalı oldu. Eren, maçın 36. ve 46. dakikalarında kaydettiği gollerle takımı 2-0 öne taşıdı.

EREN ELMALI’NIN BAŞARISI

Bu sezon boyunca 3 lig maçında süre alan Eren, Kayserispor’a karşı attığı gollerle 3 haftada 3 gole ulaştı. Süper Lig’deki geçmiş performansına bakıldığında, daha önce 136 maçta sadece 1 gol atan Eren, bu sezonki çıkışıyla dikkat çekici bir başarı sergiliyor.

Eren Elmalı’nın kaydettiği bu ilk gol, Galatasaray’ın lig tarihindeki 4000. golü olma özelliğini taşıyor. Bu anlamlı an, oyuncunun ve kulübün tarihindeki önemli bir andı.